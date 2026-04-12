Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Саудовской Аравии в воскресенье сообщило, что после атак на энергетические объекты королевства власти смогли вернуть в плановый режим работы нефтепровод "Восток-Запад" и месторождение нефти Манифа.

"Министерство объявляет об успехе, достигнутом за короткий период времени, в восстановлении полной работоспособности нефтепровода "Восток-Запад", объем прокачки по которому составляет около 7 млн баррелей в сутки, и в возвращении добычи на нефтяном месторождении Манифа на прежний уровень, за счет прироста в 300 тыс. баррелей в день", - говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что ранее из-за ударов по энергетическим объектам добыча на месторождении Манифа сократилась на 300 тыс. б/с; вместе с тем объем нефти, перекачиваемой по нефтепроводу "Восток-Запад", упал на 700 тыс. б/с.

Кроме того, на 300 тыс. баррелей в сутки снизилась добыча на месторождении Хурайс. Ремонтные работы на объекте продолжаются, в Минэнерго пообещали сообщить об их завершении.

Ранее на фоне конфликта на Ближнем Востоке объекты энергетики королевства неоднократно подвергались ударам. Так, 8 апреля нефтепровод "Восток-Запад" был атакован беспилотником. Атака на него произошла через несколько часов после того, как Иран и США договорились о перемирии на 14 дней.