Трамп пообещал задерживать суда, которые платили пошлины Ирану

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американские ВМС займутся перехватом в международных водах судов, которые платили Ирану пошлину за прохождение через Ормузский пролив.

"Я проинструктировал наши ВМС, чтобы они выслеживали и перехватывали в международных водах каждое судно, которое оплачивало пошлину Ирану", - написал он в соцсети Truth Social.

Он пригрозил, что ни одно судно, которое оплачивает незаконные пошлины, не будет иметь возможности безопасно ходить в открытом море.

Трамп заявил, что американские военные приступают к процессу очистки от мин Ормузского пролива.

Ранее он сообщил, что на переговорах с Ираном не удалось договориться по ядерной проблеме, и американские военные приступают к морской блокаде Ирана.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости

