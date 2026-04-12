Трамп пообещал задерживать суда, которые платили пошлины Ирану

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американские ВМС займутся перехватом в международных водах судов, которые платили Ирану пошлину за прохождение через Ормузский пролив.

"Я проинструктировал наши ВМС, чтобы они выслеживали и перехватывали в международных водах каждое судно, которое оплачивало пошлину Ирану", - написал он в соцсети Truth Social.

Он пригрозил, что ни одно судно, которое оплачивает незаконные пошлины, не будет иметь возможности безопасно ходить в открытом море.

Трамп заявил, что американские военные приступают к процессу очистки от мин Ормузского пролива.

Ранее он сообщил, что на переговорах с Ираном не удалось договориться по ядерной проблеме, и американские военные приступают к морской блокаде Ирана.