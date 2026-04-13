Трамп заявил, что ему безразлично, вернётся ли Иран за стол переговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь сообщил, что Тегеран может еще вернуться к переговорам с Вашингтоном, однако добавил, что ему самому не важно, сделают это иранцы или нет.

"Мне все равно, вернутся они или нет (на переговоры - ИФ). Если они не вернутся, меня это устраивает", - заявил Трамп журналистам, его слова приводит The New York Times.

По мнению американского лидера, Иран "в очень плохом положении".

"Я думаю, они довольно отчаянны", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

В воскресенье Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Позже американский лидер сообщил Fox News, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

 Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров в Исламабаде

 Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров в Исламабаде

Армия США начнет морскую блокаду Ирана 13 апреля

Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

 Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

Партия Орбана потерпела поражение на выборах в Венгрии

 Партия Орбана потерпела поражение на выборах в Венгрии

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

 Трамп полагает, что Иран вернется за стол переговоров

В Иране опровергли заявления о неудачных переговорах с США из-за желания получить ядерное оружие

Трамп заявил о согласии Ирана со всеми предложениями США, кроме связанных с ядерной программой
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1615 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8981 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов