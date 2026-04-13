Трамп заявил, что ему безразлично, вернётся ли Иран за стол переговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь сообщил, что Тегеран может еще вернуться к переговорам с Вашингтоном, однако добавил, что ему самому не важно, сделают это иранцы или нет.

"Мне все равно, вернутся они или нет (на переговоры - ИФ). Если они не вернутся, меня это устраивает", - заявил Трамп журналистам, его слова приводит The New York Times.

По мнению американского лидера, Иран "в очень плохом положении".

"Я думаю, они довольно отчаянны", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

В воскресенье Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Позже американский лидер сообщил Fox News, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах.