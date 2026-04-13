В Берлине надеются, что победа Мадьяра даст ход выделению кредита ЕС Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии Штефан Корнелиус заявил, что в Берлине надеются, что исход выборов в Венгрии повлияет на скорейшее выделение кредита на сумму 90 млрд евро для Украины, сообщают в понедельник западные СМИ.

В миреPolitico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по УкраинеPolitico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по УкраинеЧитать подробнее

"Есть надежда, что кредит на помощь Украине будет выделен очень скоро", - заявил Корнелиус.

"Правительство Германии прилагает все усилия для этого и поэтому с нетерпением ожидает скорейшего формирования правительства в Венгрии", - добавил представитель.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источник из числа кипрских чиновников информирует, что Кипр, который в настоящее время председательствует в ЕС и определяет многие приоритеты политики, в ближайшее время поднимет этот вопрос на встрече стран-членов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Германия Штефан Корнелиус Венгрия Петер Мадьяр
Глава ЕК призвала отказаться от единогласия во внешнеполитических решениях ЕС

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

В Кремле начинаются переговоры Путина с президентом Индонезии

Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

 Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

 Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель
