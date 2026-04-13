В Берлине надеются, что победа Мадьяра даст ход выделению кредита ЕС Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии Штефан Корнелиус заявил, что в Берлине надеются, что исход выборов в Венгрии повлияет на скорейшее выделение кредита на сумму 90 млрд евро для Украины, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Есть надежда, что кредит на помощь Украине будет выделен очень скоро", - заявил Корнелиус.

"Правительство Германии прилагает все усилия для этого и поэтому с нетерпением ожидает скорейшего формирования правительства в Венгрии", - добавил представитель.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источник из числа кипрских чиновников информирует, что Кипр, который в настоящее время председательствует в ЕС и определяет многие приоритеты политики, в ближайшее время поднимет этот вопрос на встрече стран-членов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.