В блокаде Ормузского пролива задействован десантный корабль ВМС США "Триполи"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский универсальный авианесущий десантный корабль начал принимать активное участие в блокаде Ормузского пролива, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"USS Tripoli и его 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев выполняют миссию по блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов", - говорится в сообщении.

Стелс-истребители с укороченным взлетом и посадкой F-35B, базирующиеся на корабле, который находится в Аравийском море, осуществляют патрульные вылеты в районы проведения операции, уточнили американские военные.

Как ранее сообщили в CENTCOM, всего более 12 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, а также свыше ста истребителей, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов обеспечивают блокаду судов, входящих и выходящих из иранских портов. В операции задействовано более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.