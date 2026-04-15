США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Шести торговым судам, следовавшим из Персидского залива через Ормузский пролив, пришлось развернуться из-за действий американских кораблей, размещенных в Оманском заливе, сообщает The Washington Post (WP).

"Ввиду американской блокады шесть судов, вышедших из Ормузского пролива, легли на обратный курс. Более десятка американских военных кораблей, размещенных в Оманском заливе и Аравийском море, действуют как "сеть", - пишет издание со ссылкой на источники.

Газета подчеркивает, что "ни один из эпизодов с участием торговых судов не привел к эскалации".

По словам двух американских чиновников, которые беседовали с WP на условиях анонимности, для осуществления блокады военно-морские силы США не дежурят рядом с иранскими портами или непосредственно в Ормузском проливе, так как иранские силы заминировали пролив вскоре после начала боевых действий более шести недель назад.

"Наша "сеть" - это Оманский залив", - сказал один из источников, пояснив, что задействованные американские корабли ждут подходящего момента, когда суда выходят из иранских портов и пытаются покинуть пролив, а затем перехватывают их и заставляют развернуться.

"Там один вход и один выход. Мы полностью контролируем ситуацию", - сказал собеседник WP.

По словам одного из источников, блокада распространяется только на те суда, которые либо все еще находились в иранских портах, либо зашли туда после 10:00 по времени Восточного побережья США (17.00 мск) 13 апреля.

13 апреля вступила в силу блокада Ормузского пролива со стороны США. Ранее Центральное командование США сообщило, что для этих целей задействовано 10 тыс. американских военнослужащих, более десятка кораблей ВМС, размещенных в Оманском заливе и Аравийском море, а также истребители и беспилотники для наблюдения за коммерческими судами в этом районе.

После начала военной операции США и Израиля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через которых ежедневно проходило около 20 процентов мировых поставок нефти и 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа, в результате чего произошел глобальный скачок цен на энергоносители.

Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде 11 апреля не привел к каким-либо результатам.