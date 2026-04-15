США перебрасывают морем на Ближний Восток более 10 тысяч военных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США направляют на Ближний Восток в составе двух корабельных групп более 10 тысяч военнослужащих, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, подкрепление в регион будет отправлено одновременно с тем, как американская администрация пытается надавить на Иран ради соглашения, которое положит конец конфликту. При этом США рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие не удержится.

Шесть тысяч военных находятся на авианосце USS George H.W. Bush и сопровождающих его кораблях. 14 апреля сообщалось, что эта группа огибает юг Африки на пути в Индийский океан. После ее прибытия на Ближний Восток американское командование будет располагать здесь сразу тремя авианосцами (еще USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford).

Еще 4,2 тысячи человек находятся на кораблях амфибийно-десантной группы, куда в частности входит универсальный авианесущий десантный корабль USS Boxer. Она вышла с Гавайских островов на прошлой неделе, должна прибыть на Ближний Восток через пару недель, отмечает газета.

Два чиновника сказали WP, что пока продолжается блокада, военные планировщики думают еще об одной эскалации - наземных операциях на территории Ирана. В частности, речь может идти о миссии сил спецопераций по захвату иранских ядерных материалов, о высадке морской пехоты в прибрежных районах Ирана для обеспечения контроля над Ормузским проливом, или о захвате острова Харк - важнейшем для иранской нефтяной промышленности.

В данный момент, отмечает издание, в операции против Ирана США задействовали 50 тысяч человек. Блокаду иранских портов обеспечивают более десяти кораблей ВМС США, которые находятся в Оманском заливе и Аравийском море.