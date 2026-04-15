США перебрасывают морем на Ближний Восток более 10 тысяч военных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США направляют на Ближний Восток в составе двух корабельных групп более 10 тысяч военнослужащих, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, подкрепление в регион будет отправлено одновременно с тем, как американская администрация пытается надавить на Иран ради соглашения, которое положит конец конфликту. При этом США рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие не удержится.

Шесть тысяч военных находятся на авианосце USS George H.W. Bush и сопровождающих его кораблях. 14 апреля сообщалось, что эта группа огибает юг Африки на пути в Индийский океан. После ее прибытия на Ближний Восток американское командование будет располагать здесь сразу тремя авианосцами (еще USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford).

Еще 4,2 тысячи человек находятся на кораблях амфибийно-десантной группы, куда в частности входит универсальный авианесущий десантный корабль USS Boxer. Она вышла с Гавайских островов на прошлой неделе, должна прибыть на Ближний Восток через пару недель, отмечает газета.

Два чиновника сказали WP, что пока продолжается блокада, военные планировщики думают еще об одной эскалации - наземных операциях на территории Ирана. В частности, речь может идти о миссии сил спецопераций по захвату иранских ядерных материалов, о высадке морской пехоты в прибрежных районах Ирана для обеспечения контроля над Ормузским проливом, или о захвате острова Харк - важнейшем для иранской нефтяной промышленности.

В данный момент, отмечает издание, в операции против Ирана США задействовали 50 тысяч человек. Блокаду иранских портов обеспечивают более десяти кораблей ВМС США, которые находятся в Оманском заливе и Аравийском море.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Трамп считает, что иранский конфликт близок к завершению

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах

Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине

 Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине

Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

 Ливан на переговорах с Израилем призвал к прекращению огня

Вэнс заявил, что Трамп хочет заключить большую сделку с Ираном

Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

 Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1673 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9008 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов