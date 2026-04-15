Иран пригрозил ограничить движение в Персидском и Оманском заливах и Красном море

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хазрат Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран ограничит морское движение в Персидском и Оманском заливах и в Красном море, если США не остановят блокаду иранских портов. Об этом сообщает Tasnim.

"Если Америка продолжит незаконную морскую блокаду в регионе и создаст угрозу безопасности для торговых судов и нефтяных танкеров Ирана, то Вооруженные силы Ирана не позволят продолжения какого-либо экспорта и импорта в регионе Персидского залива, Оманского залива и Красного моря", - заявил генерал.

Эти действия Вашингтона Тегеран расценивает как "прелюдию к нарушению перемирия", добавил он.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Оман Персидский залив
