МИД Ирана подтвердил продолжение контактов с США при посредничестве Пакистана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран и США по-прежнему поддерживают контакт, который идет через посредничество Пакистана.

"Сейчас мы ведём переговоры в крайне сложных условиях", - приводит его слова агентство "Тасним".

В свою очередь издание Iran International отмечает, что Багаи также назвал вероятным визит пакистанских официальных лиц в Тегеран.

Багаи также подчеркнул, что говорить о деталях возможного соглашения с США рано, пока не будут разработаны его общие рамки.

Он добавил, что право Ирана на мирную ядерную энергетику "является неотъемлемым, и его отнять нельзя". В то же время он сказал, что уровень и тип обогащения урана "могут обсуждаться в рамках потребностей страны".

Агентство Associated Press передавало со ссылкой на источники, что посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы для того, чтобы продлить перемирие между США и Ираном.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп говорил, что что возобновление переговоров Ираном в ближайшие дни вполне вероятно.