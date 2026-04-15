Лондон передаст Украине не менее 120 тысяч беспилотников в 2026 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания отправит на Украину в течение 2026 года по меньшей мере 120 тысяч беспилотников, сообщило британское Минобороны, отметив, что это будет рекордная по объему поставка.

Речь идет, в частности, об ударных БПЛА, способных преодолевать большие расстояния, а также о БПЛА, используемых для логистической поддержки военных и сбора разведданных. Кроме того, Лондон передаст и морские беспилотники.

Минобороны сделало это заявление на фоне проходящей 34-й встречи Контактной группы по Украине в Берлине.