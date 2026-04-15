Рютте призвал страны НАТО больше вкладывать в военную помощь Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Странам НАТО следует нарастить инвестиции для достижения целевого показателя в $60 млрд для военной поддержки Украины в этом году, заявил генсек альянса Марк Рютте на встрече Контактной группы по Украине в Берлине. Об этом сообщают европейске СМИ.

"Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь цели в $60 млрд в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны в этом году", - сказал Рютте.

Он вновь отметил, что поддержка Украины "важна как никогда".

В Берлине проходит 34-я встреча Контактной группы по Украине.

НАТО Марк Рютте Берлин Украина
Новости по теме

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

ВМС США за 48 часов блокады не пропустили ни одного судна из иранских портов

Иран готов обсуждать степень обогащения урана, но от ядерной программы не откажется

Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года

Баку и Москва согласовали урегулирование последствий крушения самолета AZAL в 2024 году

Трамп заявил, что Китай согласился не поставлять вооружения Ирану

Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

ЕК выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты

Трамп заявляет, что просил Си Цзиньпина не передавать оружие Ирану

Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1686 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов