Рютте призвал страны НАТО больше вкладывать в военную помощь Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Странам НАТО следует нарастить инвестиции для достижения целевого показателя в $60 млрд для военной поддержки Украины в этом году, заявил генсек альянса Марк Рютте на встрече Контактной группы по Украине в Берлине. Об этом сообщают европейске СМИ.

"Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь цели в $60 млрд в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны в этом году", - сказал Рютте.

Он вновь отметил, что поддержка Украины "важна как никогда".

В Берлине проходит 34-я встреча Контактной группы по Украине.