Генштаб ЦАХАЛа утвердил новые планы боевых действий против Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля утвердила новый план боевых действий против Ирана и "Хезболлы" в Ливане, сообщил начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир в расположении 162-й дивизии в районе Бейт-Лиф в Ливане

"Вчера на совещании Генштаба я утвердил планы на будущее: мы продолжаем проводить оценку ситуации и утверждать план действий как в Ливане, так и в Иране", - сказал он.

"В ходе совместной операции с американскими военными мы нанесли серьезный удар по иранскому террористическому режиму, лишили его оборонительных возможностей и ослабили его. Теперь мы не должны позволить ему добиться успехов в ядерной программе, в Ормузском проливе и в других вопросах, стоящих на повестке дня", - отметил генерал, добавив, что ЦАХАЛ находится на "очень высоком уровне готовности".

"Самолеты ВВС вооружены и готовы к бою, цели загружены в системы. Мы знаем, как немедленно нанести мощный удар", - подчеркнул Замир.