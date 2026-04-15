Поиск

В Белом доме отметили прогресс во время контактов с Ираном

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В администрации США сейчас не могут сообщить о проведении нового раунда переговоров с Ираном, но такая встреча обсуждается, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я видела сообщения о новых потенциальных личных встречах. Это обсуждается, но никакая информация не является окончательной, пока о ней не сообщают в Белом доме. Но мы видим перспективы для заключения соглашения", - сказала она.

По ее словам, новый раунд переговоров, скорее всего, снова пройдет в Исламабаде. Она отметила, что Пакистан прекрасно проявил себя в качестве посредника и, несмотря на предложения оказать посреднические услуги от других стран, в настоящий момент этим занимается только Пакистан.

Левитт отметила, что сообщения СМИ о запросе США продлить режим прекращения огня с Ираном не соответствуют действительности.

Она подчеркнула, что в интересах Тегерана согласиться на требования президента США Дональда Трампа.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

