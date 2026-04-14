Трамп заявил о своем разочаровании в премьере Италии из-за ее позиции по Ирану

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони не поддержала его в том, что касается иранского кризиса, и потому он в ней разочаровался.

"Она вместе с НАТО не хочет нам помочь, не хочет помочь избавиться от иранского ядерного оружия. Я думал, что она совершенно другая (...). Ее как будто подменили. А Италия никогда не будет прежней: ее, как и всю Европу, убивает иммиграция", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera.

Трамп выразил недовольство тем, что премьер Италии "ничего не делает, чтобы восстановить доступ к нефти (...). Она меня шокировала. Я думал, что она - смелая женщина, но я ошибался".

Президент США отметил, что получал сигналы о том, что Италия не намерена участвовать в планах по разблокировке Ормузского пролива. "Мелони просто говорит, что Италия не будет в этом участвовать. И это несмотря на то, что свою нефть она получает оттуда, а отношения с США очень важны для Италии. И она все равно не хочет участвовать: по ее мнению, всю работу за нее должны сделать американцы".

В первые месяцы после возвращения Трампа к власти считалось, что Мелони - одна из его единомышленников в Европе. Однако, по словам президента США, они уже давно не общаются.

Он выразил недовольство не только Италией, но и всей Европой. "Они платят больше всех в мире за энергоресурсы и при этом даже не готовы сражаться за Ормузский пролив, через который они эти ресурсы и получают. Их судьба зависит от того, добьется ли открытия пролива Дональд Трамп", - сказал президент.

Он выразил недовольство и тем, что Мелони выступила на стороне папы римского Льва XIV, раскритиковавшего военную операцию США и Израиля против Ирана. Мелони, как сообщалось, назвала критику Трампа в адрес понтифика недопустимой.

"На самом деле, единственное, что тут есть недопустимого - это она, потому что ей безразлично, будет ли у Ирана ядерное оружие. А ведь с таким арсеналом Иран бы, будь у него такая возможность, за пару минут стер бы Италию с лица Земли", - считает американский президент.