Трамп не видит смысла для крупных вложений США в НАТО

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО не пришло на помощь Вашингтону в связи с кризисом вокруг Ирана, и американской администрации не стоит тратить значительные финансовые средства на альянс.

"Зачем мы тратим каждый год сотни миллиардов долларов на НАТО, если они не с нами?" - сказал он Fox News.

По его словам, США получили "ноль поддержки" от НАТО в ситуации с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о "малой" военной операции.

"Если они не с нами при операции против Ирана, они не будут с нами в гораздо более серьезном деле", - резюмировал он.