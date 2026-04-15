Трамп не видит смысла для крупных вложений США в НАТО

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО не пришло на помощь Вашингтону в связи с кризисом вокруг Ирана, и американской администрации не стоит тратить значительные финансовые средства на альянс.

"Зачем мы тратим каждый год сотни миллиардов долларов на НАТО, если они не с нами?" - сказал он Fox News.

По его словам, США получили "ноль поддержки" от НАТО в ситуации с Ираном. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о "малой" военной операции.

"Если они не с нами при операции против Ирана, они не будут с нами в гораздо более серьезном деле", - резюмировал он.

Дональд Трамп Иран НАТО США
Новости по теме

Новости

Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

 Китай требовал немедленного ухода Maersk и MSC из спорных панамских портов

ЕК выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты

Трамп заявляет, что просил Си Цзиньпина не передавать оружие Ирану

Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

 Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

ЕК объявила о создании сервиса по проверке возраста при пользовании интернетом

США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

 США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе

Что случилось этой ночью: среда, 15 апреля

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Трамп считает, что иранский конфликт близок к завершению

Лавров заявил, что отношения РФ и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах
