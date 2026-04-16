Axios узнал, что Израиль и "Хезболла" могут объявить о прекращении огня позже в четверг

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Израильская сторона и ливанское движение "Хезболла" могут заключить соглашение о прекращении огня позже в четверг, сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на источник.

"Официальное лицо в израильском оборонном ведомстве сказало, что о прекращении огня может быть объявлено вечером в четверг", - говорится в сообщении.

При этом собеседник отметил, что "пока окончательных договоренностей нет, но это может произойти позже сегодня".

Axios также указывает, что ранее в четверг состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Ливана Жозеф Аун. В канцелярии ливанского лидера отметили, что Аун поблагодарил главу Белого дома за усилия по прекращению огня. Трамп в свою очередь выразил приверженность добиться перемирия как можно скорее.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что США, Израиль и Ливан предпринимают усилия по организации трехсторонних переговоров между израильским премьером, ливанским президентом и американским госсекретарем.

При этом военные действия Израиля в Ливане, по различным сообщениям, являются одним из существенных препятствий в диалоге США и Ирана: первый раунд их мирных переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля и завершился без результатов.