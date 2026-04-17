В Армении священникам закрыли доступ в тюрьмы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Армении запретило священнослужителям посещать места лишения свободы, сообщили в духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольном Св.Эчмиадзине.

"Этим решением прекращено духовное служение ААЦ в уголовно-исполнительных учреждениях", - говорится в заявлении.

В церкви уточняют, что глава УИС в обход церкви и, игнорируя правовые нормы, заключил трудовые договоры с отдельными священнослужителями.

Решение начальника уголовно-исполнительной службы Минюста в ААЦ считают незаконным. Там заявляют о вмешательстве во внутреннюю жизнь церкви, подрыве ее организованного пастырского служения, очередном проявлении антицерковной политики властей.

Ранее парламент Армении принял поправку о лишении Армянской апостольской церкви права безвозмездного получения в собственность земельных участков. Правительство страны решило расформировать ЗАО "Духовно-культурная общественная телекомпания" и его ликвидировать. ЗАО транслировала в Армении церковный телеканал "Шогакат" с 2011 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается отречения католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Пашинян заявил, что католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Минюст Никол Пашинян УИС Армения ААЦ
