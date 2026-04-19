Президент Белоруссии заявил, что видит в стране возможности для смены власти

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для смены власти в республике еще до того, как он сам "уйдет в мир иной".

"Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы с вами на пенсии будем ловить рыбу (...), здесь будет работать нормальный человек (новый президент Белоруссии - ИФ). У нас много хороших толковых людей", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Президент Белоруссии высказал мнение, что "только глупые люди на Западе" могут рассуждать о невозможности смены власти в Белоруссии и немедленном наказании для всех, что претендует на пост президента страны в будущем.

"Как решит народ, так и будет", - заверил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что при первых выборах президента Белоруссии в 1994 году он набрал 80,3% процента голосов. "Это было решение белорусского народа. Народ стеной за меня стоял", - сказал он.

Лукашенко отметил, что следуя воле народа он готов идти по выбранному пути, но при этом помнит, что "если не захочет народ - насильно мил не будешь".