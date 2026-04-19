В CENTCOM заявили, что блокада ВМС США полностью остановила морскую торговлю Ирана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В командовании указывают, что блокирование морского трафика, входящего и покидающего иранские порты, продолжается. По оценкам, 90% экономики Ирана обеспечивается международной морской торговлей, подчеркивают военные.

По данным CENTCOM, с начала блокады уже 23 судна выполнили указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран.

В операции принимают участие более десяти американских военных кораблей, в том числе авианосец, большие десантные корабли с морской пехотой на борту и ракетные эсминцы, следует из данных командования.

Сообщается также, что в целях обеспечения блокады связанных с Ираном нефтяных танкеров накануне патрулировать район Ормузского пролива и прилегающие зоны начали американские ударные вертолеты AH-64 Apache, оснащенные ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в субботу сообщила, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, осуществляющих блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры. При этом задержание танкеров и торговых судов, связанных с Ираном, планируется также в международных водах.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
