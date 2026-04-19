США задействовали подводные беспилотники для разминирования Ормузского пролива

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС задействовали подводные беспилотные аппараты для расчистки Ормузского пролива от морских мин, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя министерства обороны США.

По его данным, ВМС используют сочетание пилотируемых и беспилотных средств для поиска мин, которые могут угрожать безопасному проходу торговых судов через пролив. Конечной целью операции является полное разминирование и восстановление коммерческого судоходства по этому жизненно важному водному пути, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа, отметил источник.

Военные аналитики сообщили газете, что первоначальное сканирование морского дна может быть проведено быстро с помощью беспилотных подводных аппаратов. После обнаружения мин для их уничтожения будут осуществляться специализированные морские роботы.

Ранее американские военные представители сообщали, что точное количество морских мин, установленных в Ормузском проливе, неизвестно. Корпус стражей исламской революции сообщал, что заминирована центральная часть пролива, где ранее проходил международный транзит.