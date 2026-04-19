Поиск

США задействовали подводные беспилотники для разминирования Ормузского пролива

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС задействовали подводные беспилотные аппараты для расчистки Ормузского пролива от морских мин, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя министерства обороны США.

По его данным, ВМС используют сочетание пилотируемых и беспилотных средств для поиска мин, которые могут угрожать безопасному проходу торговых судов через пролив. Конечной целью операции является полное разминирование и восстановление коммерческого судоходства по этому жизненно важному водному пути, через который проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа, отметил источник.

Военные аналитики сообщили газете, что первоначальное сканирование морского дна может быть проведено быстро с помощью беспилотных подводных аппаратов. После обнаружения мин для их уничтожения будут осуществляться специализированные морские роботы.

Ранее американские военные представители сообщали, что точное количество морских мин, установленных в Ормузском проливе, неизвестно. Корпус стражей исламской революции сообщал, что заминирована центральная часть пролива, где ранее проходил международный транзит.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1765 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов