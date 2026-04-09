Иран ввел альтернативные маршруты судоходства в Ормузском проливе для обхода мин

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Иран ввел альтернативные маршруты судоходства в Ормузском проливе в обход районов размещения морских мин. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление КСИР.

"Все суда, намеревающиеся пройти через Ормузский пролив, настоящим уведомляются о том, что в целях соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами... им следует выбрать альтернативные маршруты движения в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Агентства ISNA и Tasnim опубликовали карту, на которой изображен большой круг, обозначенный как "опасная зона" в центральной части Ормузского пролива, где проходит международный коридор движения судов и где Иран, вероятно, установил морские мины.

Военно-морские силы КСИРа также опубликовали карту с альтернативными маршрутами в Ормузском проливе, призванными помочь транзитным судам избежать морских мин.

Коммерческим судам рекомендовано пользоваться безопасным маршрутом, который находится в северной части Ормузского пролива вблизи побережья Ирана. Согласно схеме разделения движения, суда для выхода из Персидского залива должны проходить вдоль южного побережья иранского острова Ларак, а для входа - к северу от него.