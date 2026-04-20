Еврокомиссия предложила полное возобновление Соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сирией

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о своем предложении восстановить полностью ранее действовавшее Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Сирией, что, как считают в Брюсселе, "знаменует новый шаг в отношениях сторон".

В ЕК отметили, что эта инициатива последовала за объявлением председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2026 года о новой "рамочной программе сотрудничества ЕС с Сирией".

"В рамках этой программы ЕС усиливает поддержку мирного и инклюзивного перехода под руководством самих сирийцев, удовлетворяет гуманитарные потребности и помогает усилиям по экономическому восстановлению", - говорится в коммюнике ЕК.

В нем напоминается, что Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Сирией было частично приостановлено в 2011 году "в ответ на систематические репрессии и серьезные нарушения прав человека со стороны режима Асада".

Это соглашение действовало с 1978 года, "поддерживая экономическое и социальное развитие Сирии и содействуя справедливым и законным торговым отношениям". Оно отменяет таможенные пошлины на импорт в ЕС большинства промышленных товаров, произведенных в Сирии, и предотвращает количественные ограничения с обеих сторон.

В Брюсселе также напомнили, что это предложение последовало за снятием всех экономических санкций с Сирии в мае 2025 года и визитом главы ЕК фон дер Ляйен в Дамаск в январе 2026 года.

Теперь предложение ЕК должно быть официально принято Советом ЕС. "Это важный политический сигнал в преддверии предстоящего политического диалога высокого уровня между ЕС и Сирией, который состоится 11 мая 2026 года", - подчеркнули в ЕК.

