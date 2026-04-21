Уиткофф и Кушнер прибыли на встречу в Белый дом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер прибыли в Белый дом на совещание, их видели при входе, ситуация вокруг переговоров Вашингтона с Ираном остается неопределенной, сообщает CNN.

Предполагается, что эти два основных переговорщика по иранской проблеме прилетели в столицу из Майами.

Ожидается, что во второй половине дня 21 апреля в Белом доме пройдут новые встречи, в том числе с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, чиновники администрации взвешивают возможные следующие шаги в ожидании скорого завершения перемирия.

Ранее в этот день CNN передавал, что в Белый Дом также прибыли Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио.