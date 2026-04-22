Казахстан не планировал отгрузки нефти в Германию в мае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан не планировал отгружать нефть в Германию в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"На май у нас транзит через Атырау - Самара по направлению далее в нефтепровод "Дружба" и далее на завод (в город) Шведт у нас ноль", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.

Также Аккенженов сообщил журналистам, что Казахстан планировал по итогам 2026 года отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба", ранее планировалось экспортировать по этому направлению 2,5 млн тонн. Министр добавил, что у Казахстана есть возможность перераспределить этот объем на другие экспортные маршруты.

Как сообщалось, Казахстан в I квартале 2026 года удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию на НПЗ города Шведта составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".