Поиск

Казахстан не планировал отгрузки нефти в Германию в мае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан не планировал отгружать нефть в Германию в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"На май у нас транзит через Атырау - Самара по направлению далее в нефтепровод "Дружба" и далее на завод (в город) Шведт у нас ноль", - сказал Аккенженов журналистам в среду в Астане.

Также Аккенженов сообщил журналистам, что Казахстан планировал по итогам 2026 года отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба", ранее планировалось экспортировать по этому направлению 2,5 млн тонн. Министр добавил, что у Казахстана есть возможность перераспределить этот объем на другие экспортные маршруты.

Как сообщалось, Казахстан в I квартале 2026 года удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию на НПЗ города Шведта составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1843 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов