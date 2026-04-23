Поиск

Первая за две недели сильная вспышка произошла на Солнце

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На Солнце фиксируется рост активности, впервые за две недели зарегистрирована вспышка уровня М, сообщили в четверг в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за две недели вспышка класса M (точный балл - M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что событие на данный момент считается нейтральным для Земли

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Солнце Земля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9098 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов