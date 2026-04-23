Кобахидзе услышал угрозу в словах посла Евросоюза о возвращении Грузии в темные времена

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил потребовать от посла Евросоюза Павла Герчинского разъяснений в связи с его высказываниями о будущем Грузии, сообщают грузинские СМИ.

"Целесообразно вызвать посла для разъяснений", - сказал Кобахидзе.

Герчинский заявил в Брюсселе на фотовыставке "Грузия в фокусе", что Грузия отдаляется от Евросоюза. "Правительство выбрало альтернативную, авторитарную модель развития страны. В ближайшее недели и месяцы определится будущее Грузии - войдет ли она в семью европейских стран или вернется в свое темное прошлое, к гражданской войне, бедности, коррупции" - сказал посол ЕС.

Кобахидзе увидел в словах посла угрозу. Он заявил, что когда ставится вопрос о решении судьбы страны в одну или другую сторону, это является "трагедией для посла, которому приходится напрямую угрожать грузинскому народу гражданской войной и обнищанием".