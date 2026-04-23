Посол Ирана заявил о готовности возобновить переговоры, если США не будут диктовать условия

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с США для достижения устойчивого долгосрочного мира, заявил в четверг посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Мы хотим, чтобы в результате этих переговоров были достигнуты конкретные цели и задачи. Они (США) не должны диктовать условия и итоги этих переговоров, чтобы мы смогли достичь устойчивого, долгосрочного мира во всем регионе", - сказал он, комментируя сообщения о том, что переговорный процесс между Ираном и США заморожен.

"Мы готовы к переговорному процессу, мы готовы возобновить этот замороженный процесс. Но если они хотят обмануть нас и просто тратить наше время, на это мы не готовы. Если они хотят диктовать свои условия, то на такие переговоры мы не пойдем, мы будем действовать на земле", - подчеркнул Джалали.

Иран США Казем Джалали
