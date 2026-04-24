В Москве кредит Евросоюза Украине назвали безвозвратными потерями

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кредит Евросоюза в 90 млрд евро, выделяемый Украине, станет для ЕС дополнительным фактором расшатывания его финансовой системы и "безвозвратными потерями", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Эти вливания в киевский режим за счет граждан Европейского союза увеличат накопленный дефицит национальных бюджетов (стран ЕС - ИФ) и станут дополнительным фактором расшатывания финансовой системы Европейского союза", - сказала она.

По ее словам, с учетом того, что кредит предполагается к возврату после получения Украиной компенсации от России, эти денежные средства "можно считать дополнительным доходом" для Киева, а для ЕС - "по сути безвозвратными потерями".

"Где тот резерв, к которому они могут обратиться? (...) И ситуация, разворачивающаяся в зоне Персидского залива лишь только усугубит все, что там у них происходит", - отметила Захарова.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о позиции нового руководства Венгрии по ситуации с кредитом ЕС, представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что в настоящее время "лучше было бы воздержаться от выводов". "Потому что пока мы, так сказать, шагов нового венгерского правительства еще не видели", - сказала она.

"Давайте посмотрим, как будут там дела развиваться, и будем комментировать их конкретные даже не столько позицию, сколько их конкретные действия и шаги", - отметила Захарова.

Мария Захарова Евросоюз Украина Венгрия МИД
Все дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводнения

МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

 МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Банк России в заявлении усилил фокус на риски со стороны бюджета

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса

"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

 Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Иран с начала июня

Попавшая в Бурятии под лавину группа туристов не была зарегистрирована

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

 "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

Четыре человека попали под лавину в Бурятии
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 144 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1892 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9111 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 103 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 160 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов