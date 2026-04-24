В Москве кредит Евросоюза Украине назвали безвозвратными потерями

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кредит Евросоюза в 90 млрд евро, выделяемый Украине, станет для ЕС дополнительным фактором расшатывания его финансовой системы и "безвозвратными потерями", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Эти вливания в киевский режим за счет граждан Европейского союза увеличат накопленный дефицит национальных бюджетов (стран ЕС - ИФ) и станут дополнительным фактором расшатывания финансовой системы Европейского союза", - сказала она.

По ее словам, с учетом того, что кредит предполагается к возврату после получения Украиной компенсации от России, эти денежные средства "можно считать дополнительным доходом" для Киева, а для ЕС - "по сути безвозвратными потерями".

"Где тот резерв, к которому они могут обратиться? (...) И ситуация, разворачивающаяся в зоне Персидского залива лишь только усугубит все, что там у них происходит", - отметила Захарова.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о позиции нового руководства Венгрии по ситуации с кредитом ЕС, представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что в настоящее время "лучше было бы воздержаться от выводов". "Потому что пока мы, так сказать, шагов нового венгерского правительства еще не видели", - сказала она.

"Давайте посмотрим, как будут там дела развиваться, и будем комментировать их конкретные даже не столько позицию, сколько их конкретные действия и шаги", - отметила Захарова.