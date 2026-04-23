Президент и спикер парламента Ирана отрицают раскол в руководстве страны

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф опровергли сообщения о том, что в руководстве страны существуют серьезные разногласия по поводу дальнейших действий в отношении США.

"В Иране у нас нет радикалов и умеренных. Все мы иранцы и революционеры, и с железным единством народа и государства, с полным подчинением верховному лидеру заставим преступного агрессора пожалеть о содеянном", - написал Пезешкиан в четверг в соцсети Х.

Идентичное сообщение разместил в своем аккаунте и Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию на переговорах с США в Исламабаде.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в Иране идет "внутренняя борьба между сторонниками жесткой линии, которые терпят поражение на поле боя, и умеренными".

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран не стал продолжать переговоры с США в Исламабаде из-за позиции иранских военных, хотя президент Ирана и глава МИД Аббас Аракчи выступали за достижение договоренностей с Вашингтоном. Издание Iran International со ссылкой на источники тоже сообщило, что споры среди руководителей Ирана сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США.

11-12 апреля в Исламабаде состоялись переговоры США и Ирана. Иранскую делегацию возглавляли спикер парламента Галибаф и Аракчи. Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На встрече не удалось достичь результатов.

Следующий раунд переговоров в начале этой недели не состоялся.