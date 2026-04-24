К блокаде Ормузского пролива скоро присоединится второй авианосец ВМС США

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - К блокаде связанных с Ираном торговых судов в Ормузском проливе в ближайшие дни присоединится второй американский авианосец - USS George H.W. Bush, сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

Сейчас в Аравийском море боевые задачи выполняет авианосец USS Abraham Lincoln, а также более 18 других боевых кораблей, в том числе ракетные эсминцы, большие десантные корабли и минные тральщики. Они задействованы в обеспечении американской военной блокады связанных с Ираном коммерческих судов, входящих или выходящих из иранских портов, а также в разминировании Ормузского пролива.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что 23 апреля в зону его ответственности вошла авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS George H.W. Bush и эсминцев USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км. Группа направляется в Аравийское море.

Таким образом, всего в обеспечении морской блокады Ирана будут задействованы уже два авианосца и более 20 боевых кораблей.

Глава Пентагона сообщил, что блокада США "с каждым днем становится все сильнее".

По его словам, "с начала блокады Ормузского пролива 34 судна уже получили приказ развернуться" и что ВМС США обеспечивают соблюдение блокады "без колебаний".

Хегсет отметил, что на этой неделе ВМС США также захватили два иранских судна "теневого флота" в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы захватим еще", - добавил он. "Никто не выходит из Ормузского пролива без американского разрешения", - подчеркнул глава Пентагона.

В Красном море на боевом дежурстве находится третий американский авианосец в регионе - USS Gerald R. Ford. В его авианосную группу входят три ракетных эсминца.

Хроника 28 февраля – 24 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон США Ормузский пролив Пит Хегсет
