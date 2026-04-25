Поиск

В Иране заявили, что не знают, готовы ли США к дипломатическому урегулированию

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона пока не определила, согласны ли США всерьез работать над дипломатическим урегулированием конфликта, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы пока не видим, готовы ли США всерьез заниматься дипломатией", - написал он в социальной сети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил поездку американских переговорщиков в Пакистан для контактов с Ираном. По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "больше не будут совершать 18-часовые перелеты лишь для того, чтобы посидеть там и проводить бесполезные обсуждения.

Президент США при этом заявил, что отмена поездки переговорщиков в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновления боевых действий. Кроме того, Трамп опубликовал пост в соцсети X, где вновь отметил, что в руководстве Ирана якобы существуют разногласия по поводу переговоров с США.

Иран Пакистан США Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
