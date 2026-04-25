Поиск

Трамп заявил, что поездки на переговоры с Ираном обходятся слишком дорого

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поездки на очные переговоры с Ираном отнимают много времени и средств, поэтому он предпочел бы телефонные контакты.

"Мы заключим соглашение по телефону. (...) Слишком много поездок отнимают слишком много времени и обходятся слишком дорого", - сообщил Трамп американским журналистам.

Кроме того, он добавил, что не хочет, чтобы американские переговорщики совершали длинные перелеты, "чтобы поговорить с людьми, о которых раньше никто не слышал".

В последние месяцы за контакты с США отвечали известный дипломат - глава МИД Ирана Аббас Аракчи и ветеран иранской политики - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По словам Трампа, его не устраивает, что американская делегация не контактировала также с высшим руководством Ирана.

"Я заключу соглашение с кем угодно из их руководителей, но нет нужды для переговоров ждать два дня, заставлять людей лететь 16-17 часов", - продолжил президент США.

Он полагает, что соглашение с Тегераном должно выглядеть "несложно" и заключаться лишь в том, что "у Ирана не может быть ядерного оружия".

По словам американского лидера, уже после того, как он отменил вылет своих переговорщиков в Пакистан, Иран почти сразу предложил более выгодные для США условия решения конфликта.

"Они предлагали многое, но этого было недостаточно", - сказал Трамп.

США Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

