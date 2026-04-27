Британский морской центр оценил обстановку в Ормузском проливе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Обстановка в районе Ормузского пролива в сфере безопасности для судоходства продолжает оставаться нестабильной, сообщает Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

"Региональная обстановка в сфере безопасности остается нестабильной из-за продолжающейся военной активности и сохраняющейся угрозы коммерческому судоходству", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным управления, в Персидском заливе и заблокированном Ормузском проливе накануне не было зафиксировано ни одного инцидента.

Как сообщало в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), с начала блокады ВМС США уже перехватили 37 связанных с Ираном судов.

"Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полной мере осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. С начала блокады было перенаправлено 37 судов", - отмечалось в сообщении.

В частности, в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями.

Хроника 28 февраля – 27 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
