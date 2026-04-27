Иран планирует взимать плату с судов за услуги в Ормузском проливе, а не за само прохождение

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Иранский законопроект по Ормузскому проливу предусматривает сборы с судов за обслуживание, предоставляемое им во время движения через пролив, сообщает в понедельник The Guardian.

"Иран предлагает, чтобы судоходные компании платили за конкретные услуги, оказанные судам при проходе через Ормузский пролив, что позволило бы Ирану получить деньги с судоходства без введения прямых сборов за проход", - говорится в сообщении.

Глава комиссии по нацбезопасности Ирана в парламенте Эбрахим Азизи заявил, что оплата должна осуществляться в национальной валюте - в иранских риалах.

По словам Азизи, рассматриваемый законопроект предусматривает, что де-факто контроль над Ормузским проливом будут осуществлять вооруженные силы Ирана. Он отметил, что ВС Ирана не будут пропускать "вражеские суда".

The Guardian подчеркивает, что предложенная схема позволила бы Ирану получать деньги с проходящих через пролив судов, не нарушая положения Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой "иностранные суда не могут облагаться никакими сборами лишь за их проход через территориальное море".

Согласно Конвенции, иностранное судно, проходящее через территориальное море, может облагаться только сборами в оплату за конкретные услуги, оказанные этому судну, например, за лоцманскую проводку или обеспечение безопасности, поясняет газета.

Иранская сторона подписала, но не ратифицировала эту конвенцию.

В субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в рамках международного турне посетил Оман, где обсудил с властями безопасность Ормузского пролива. Именно у этих двух стран есть территориальные воды в Ормузском проливе, отсюда их стремление скоординировать позицию по этой важной торговой артерии.

В конце марта парламентская комиссия по нацбезопасности Ирана одобрила законопроект "План по управлению Ормузским проливом". Законопроект должен получить поддержку в парламенте, после чего он поступит на рассмотрение Совету стражей конституции, а затем - на подпись президенту.

