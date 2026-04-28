Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Atlas 5 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 29 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon.com Inc., сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты, первая ступень которой оснащена маршевым двигателем РД-180 российского производства, был осуществлен с 41-й стартовой площадки базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 20:52 по времени Восточного побережья США (во вторник в 03:52 по Москве). Примерно через 38 минут после старта космические аппараты были размещены на орбите.

В рамках проекта Amazon Leo (прежде Kuiper) на орбиты высотой 590, 610 и 630 км c конца апреля прошлого года выведены десять групп аппаратов. Их группировка теперь состоит уже из 268 спутников. В 2023 году были запущены первые два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам должна будет состоять из 3276 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Amazon Leo/Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже имеет на орбите свыше 10 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2026 года половина спутниковой группировки в рамках проекта уже будет находиться на орбите.