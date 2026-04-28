Bloomberg сообщил о скоплении танкеров с иранской нефтью в порту Чабахар

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У иранского порта Чабахар на Оманском заливе наблюдается скопление танкеров, загруженных нефтью, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные морской разведки и спутниковые снимки. Агентство напоминает, что порт который находится за пределами Персидского залива, но почти на линии американской блокады.

Ссылаясь на спутниковые снимки и данные организации United Against Nuclear Iran и компании морской разведки Windward, Bloomberg отмечает, что "к концу прошлой недели в водах у порта в Оманском заливе без движения стояли примерно от шести до восьми супертанкеров, а рядом находилось еще несколько меньших танкеров". "Это тот же район, где ВМС США сообщили, что перенаправили два очень крупных нефтяных танкера, которые они перехватили на прошлой неделе", - уточняет агентство.

По оценке компании Vortexa Ltd., на которую ссылается Bloomberg, "около 155 млн баррелей иранской нефти сейчас находятся либо в пути, либо в плавучих хранилищах по всему миру".

Скопление танкеров у Чабахара - еще одно доказательство того, что Иран продолжает загружать нефть на суда, а также того, что американская блокада, по-видимому, эффективно препятствует доставке сырой нефти покупателям, считает агентство. Трафик через Ормузский пролив сейчас почти сошел на нет, и вскоре Тегерану, возможно, придется сокращать добычу, так как запасы для хранения заканчиваются, сообщает агентство.

ВМС США продолжают блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящие из них. Ранее сообщалось, что со времени начала блокады

Американские силы продолжают обеспечивать соблюдение санкций США и в полной мере осуществлять блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них. Сообщалось, что с начала блокады 13 апреля американскими военными было перенаправлено 37 судов.