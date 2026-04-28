Орбан подал в отставку с поста лидера партии "Фидес"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уходящий с поста премьер-министра Венгрии Виктор Орбан во вторник подал в отставку с поста председателя партии "Фидес" после ее поражения на недавних парламентских выборах, однако его отставку не приняли.

"Да, Виктор Орбан подал в отставку, но ее не приняли", - информирует ЭФЭ со ссылкой на представителей партии, отмечая, что соответствующее решение будет принято на съезде, намеченном на 13 июня.

Агентство напоминает, что партия Орбана потерпела поражение на недавних парламентских выборах в Венгрии. Победу на них одержал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

