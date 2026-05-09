Президент Венгрии поручил лидеру партии "Тиса" сформировать новое правительство

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Венгрии Тамаш Шуйок в субботу открыл первую сессию нового состава Государственного собрания (парламента). В выступлении перед депутатами он заявил, что поручил лидеру партии "Тиса" Петеру Мадьяру сформировать новое правительство страны, сообщают словацкие СМИ.

Кандидатуру Мадьяра поддержали и парламентарии. "За" него отдали голоса 140 депутатов, 54 проголосовали против, один воздержался. После этого Мадьяр был приведен к присяге.

Партия "Тиса" победила на парламентских выборах, которые состоялись в Венгрии 12 апреля. Мадьяр пришел на смену Виктору Орбану, который возглавлял венгерское правительство на протяжении 16 лет.

На первой сессии нового состава парламента Венгрии был избран и председатель. Этот пост заняла также представительница "Тисы" Агнес Форстхоффер, первым распоряжением которой стало возвращение флага ЕС на здание парламента. Флаг ЕС был снят со здания венгерского парламента 12 лет назад по распоряжению Орбана - лидера партии "Фидес", которая теперь перешла в оппозицию.

Обращаясь к депутатам президент Венгрии сказал: "Правовой порядок, гарантирующий предсказуемость, должен быть руководящим принципом для всех, кто стоит у власти. Правовая определенность - это ценность, которую мы должны защищать при любых обстоятельствах", -заявил глава венгерского государства.

Он также призвал депутатов к конструктивному сотрудничеству ради прогресса венгерского народа, укреплению мира и спокойствия общественной жизни.

Венгрия Тамаш Шуйок Тиса Петер Мадьяр Агнес Форстхоффер
Мадьяр стал премьером Венгрии

