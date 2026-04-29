США не считают освобождение заключенных поводом для смягчения санкций против Белоруссии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Освобождение очередной группы заключенных белорусских пенитенциарных учреждений с их последующим обменом с Польшей не предполагает продолжение отмены санкций против Белоруссии, заявил журналистам спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. Об этом сообщают польские СМИ.

"В отличие от предыдущих случаев освобождения политических заключенных, на этот раз речь не идет об отмене дальнейших санкций против Беларуси", - сказал он.

"У меня очень хорошие отношения с Лукашенко, конечно, в дипломатических целях", - отметил Коул, однако подчеркнул, что цель США - "присоединение Беларуси к семье наций и освобождение всех политических заключенных". На вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность визита президента Александра Лукашенко в США, спецпосланник Трампа ответил, что это "возможно и обсуждается", но решение еще не принято.

Ранее Коул заявил, что США и непосредственно Дональд Трамп играют ключевую роль в произошедшем во вторник обмене задержанными по формуле "пять на пять" на границе Белоруссии и Польши.

19 марта послепереговоров Лукашенко с Коулом в Минске стало известно о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях. После этого Коул сообщил о снятии американских санкций с Белинвестбанка, Банка развития Республики Беларусь и Минфина Белоруссии, а также исключения из всех инициированных США санкционных списков "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия".

Позже спецпосланник Трампа заявил, что взаимодействие Вашингтона и Минска в этом направлении продолжится.

Лукашенко заявлял о готовности следовать имеющимся договоренностям с США по "политзаключенным", хотя он настаивает, что в республике нет такой категории заключенных.