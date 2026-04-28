Коул заявил о ключевой роли Трампа в обмене задержанными между Белоруссией и Польшей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента по Белоруссии Джон Коул заявил, что США и непосредственно Дональд Трамп играют ключевую роль в произошедшем 28 апреля обмене задержанными по формуле "пять на пять" на границе Белоруссии и Польши.

"Сегодня в качестве специального посланника президента Трампа по Беларуси я и моя команда помогли добиться освобождения трех поляков и двух молдаван. Этот исторический результат стал возможен благодаря лидерству Трампа, заместителю помощника госсекретаря США Кристофера Смита и его команды госдепа, а также в тесной координации с несколькими надежными партнерами. Мы благодарим Польшу, Молдову и Румынию за их неоценимую поддержку в этих усилиях, а также за готовность президента Лукашенко к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами", - написал Коул в соцсетях.

"При президенте Трампе Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед, недоступных никому другому", - подчеркнул он.

Об обмене на границе ранее сообщило "БелТА". Минск передал Варшаве журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута.

Почобут в феврале 2023 года был приговорен в Белоруссии к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

