Через Ормуз впервые с начала войны прошло судно с грузом СПГ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мониторинговые ресурсы впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

Газовоз Mubaraz загрузили на предприятии госкомпании ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в начале марта. 31 марта Mubaraz перестал передавать сигналы, а 27 апреля он вновь дал знать о своем присутствии - возле побережья Индии.

Экипаж судна сообщил, что пункт назначения - КНР, туда Mubaraz прибудет к 15 мая.

При этом, поясняет Bloomberg, это обычная тактика для судов отключать транспондеры при пересечении Ормузского пролива, с целью избежать обнаружения. Но в направляемые судном данные можно внести изменения; или же передачу информации можно прервать за счет применения средств радиоэлектронной борьбы

Агентство напоминает, что в начале апреля другой СПГ-танкер вышел из Ормузского пролива, но груза на нем не было. Несколько судов с грузом катарского СПГ также подходили к проливу, но пересечь его не решались.

Bloomberg отмечает, что до начала конфликта 28 февраля три судна с СПГ в среднем в день проходили через Ормузский пролив. Всего через пролив транспортировали 20% мировых поставок СПГ.