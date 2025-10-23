Поиск

Премьер Венгрии отметил, что поддержка Украины лишь подрывает экономику ЕС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг жесткой критике политику Запада, в том числе и ЕС, в отношении российско-украинского конфликта.

Выступая в четверг на многотысячном митинге в Будапеште, он, в частности, отметил негативные последствия этой политики для экономики стран Европы: "Деньги из карманов европейцев льются на Украину, а что взамен? Более высокие цены на электроэнергию, инфляция, национальные экономики на пороге банкротств".

"Они назвали коалицию "Коалицией желающих" (группа стран, оказывающих поддержку Украине - ИФ). Они желают выделять Украине больше средств, и они желают отправлять других людей умирать", - заявил венгерский премьер.

Орбан призвал европейские власти в Брюсселе не насаждать эту политику, подчеркнув, что Венгрия всегда останется независимой и всегда будет стоять на стороне мира. При этом он обратил внимание на отношение украинских властей к венгерскому меньшинству в Закарпатье. "На Украине к венграм относятся плохо. Но мы не забыли вас, венграх в Закарпатье. Мы о вас помним и поддерживаем ваши семьи, не будет ни одного венгра, которого оставили бы в одиночестве", - сказал Орбан.

В "Марше мира", который состоялся в Будапеште в четверг, приняли участие до 200 тыс. человек. Участники прошли по центру города, после чего состоялся митинг.

