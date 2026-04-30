Армения и Азербайджан не обсуждают возвращение домой перемещенных лиц

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан не обсуждают вопрос взаимного возвращения перемещенных лиц в места прежнего проживания, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос возвращения азербайджанцев, а также вопрос возвращения армян Карабаха, армян Баку или вопрос возвращения армян из других мест", - сказал он.

По его словам, дискуссии в обоих направлениях оказывают провокационное воздействие на текущую политическую ситуацию.

Карабах Никол Пашинян Баку Армения Азербайджан
Новости по теме

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз

Что случилось этой ночью: четверг, 30 апреля

Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

 Самолет United Airlines избежал столкновения с дроном при заходе на посадку в Сан-Диего

США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

 США продвигают новую международную коалицию для свободы судоходства в Ормузе

Bloomberg сообщил о планах США использовать против Ирана гиперзвуковые ракеты

Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

 Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану

Трамп заявил, что рассматривает сокращение американского контингента в Германии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1976 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов