Армения и Азербайджан не обсуждают возвращение домой перемещенных лиц

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан не обсуждают вопрос взаимного возвращения перемещенных лиц в места прежнего проживания, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос возвращения азербайджанцев, а также вопрос возвращения армян Карабаха, армян Баку или вопрос возвращения армян из других мест", - сказал он.

По его словам, дискуссии в обоих направлениях оказывают провокационное воздействие на текущую политическую ситуацию.