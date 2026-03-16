В Европе отвергают призыв Трампа участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Все больше стран Европы выступают с заявлениями, что не намерены, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа, принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

В правительстве Германии на фоне требования Трампа заявили, что не допустят затягивания Берлина в "войну, не имеющую конца". "Это не война НАТО (...). Пока война продолжается, нашего участия не будет", - сказал представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус поставил под вопрос призыв Трампа, отметив, что задача НАТО - следить за безопасностью территории альянса. "Что Дональд Трамп ожидает от, скажем, нескольких или пары европейских фрегатов в Ормузском проливе? Такие силы правда могут добиться того, чего могущественные ВМС США не могут сделать там в одиночку? Вот этот вопрос я себе задаю", - сказал министр.

Как пишет Financial Times, Франция также отказала США в военном присутствии в Ормузском проливе. Источник издания заявил, что Париж будет готов разместить свои корабли только тогда, когда будут прекращены все боевые действия между США, Ираном и его соседями.

В Афинах также отметили, что не планируют участвовать ни в каких военных операциях в Ормузском проливе. Представитель правительства Греции Павлос Маринакис отметил, что участие его страны остается ограниченным только военно-морской миссией ЕС Aspides, которая нацелена на защиту судов в Красном море.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна не будет участвовать в конфликте на Ближнем востоке. Он подчеркнул, что снятие фактической блокады Ормузского пролива не является миссией НАТО.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подчеркнул, что Италия не участвует в боевых действиях с кем бы то ни было и потому не может направлять корабли для действий против любой из сторон иранского конфликта.

Ранее 16 марта Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если американские союзники не окажут помощь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Американский президент заявил 14 мартаа, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.