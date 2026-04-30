Трамп посоветовал Мерцу заниматься украинским конфликтом и решать проблемы Германии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посоветовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины и внутренних проблемах Германии, а не мешать другим разбираться с иранской ядерной проблемой.

"Канцлер Германии должен уделять больше времени работе над завершением войны России и Украины (пока что он совершенно неэффективен!), и восстановлению своей бедствующей страны, особенно в сферах иммиграции и энергетики", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в четверг.

Президент США предположил, что Мерцу стоит уделять меньше времени "тому, чтобы мешать тем, кто пытается избавиться от иранской ядерной угрозы".

Ранее Мерц заявил, что, по его мнению, нынешняя переговорная тактика США неэффективна и не приносит успехов при контактах с Ираном.

