Макрон планирует обсудить с президентом Ирана Ормузский пролив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и хочет обсудить с ним ситуацию с судоходоством в Ормузском проливе

"Я намерен поговорить с президентом Ирана. Наша позиция по ситуации вокруг Ормузского пролива не изменилась", - сказал Макрон на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Париж призывает к прекращению всех военных действий, началу дипломатических переговоров, уважению всех стран региона.

"Необходимо открыть пролив для прохода всех судов без каких-либо сборов", - считает Макрон.