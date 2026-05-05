Глава Пентагона пообещал не позволить Ирану блокировать Ормузский пролив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - США не допустят, чтобы Иран блокировал Ормузский пролив для судоходства, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

США "не ищут конфликта", но Ирану "нельзя позволить блокировать доступ невинных стран и их товаров к международному водному пути", сказал он.

По его словам, миссия "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив отличается от военной операции "Эпическая ярость", которую США начали 28 февраля.

"Миссия "Свобода" - "защита невинных коммерческих судов от иранской агрессии", - сказал министр и подчеркнул, что это "временная операция".

Он предупредил, что Иран столкнется с подавляющей огневой мощью США, если попытается сорвать миссию "Свобода".

По его словам, в рамках миссии проводится круглосуточное наблюдение за мирными коммерческими судами, за исключением иранских.

Он заявил, что США установили мощный купол над Ормузским проливом и отметил, что ожидает, что другие страны "активизируются" и помогут США открыть пролив.

Хегсет подчеркнул, что эта миссия также имеет гуманитарные цели, чтобы предотвратить дефицит для "самых бедных" людей в мире.