Поиск

Глава Пентагона пообещал не позволить Ирану блокировать Ормузский пролив

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - США не допустят, чтобы Иран блокировал Ормузский пролив для судоходства, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

США "не ищут конфликта", но Ирану "нельзя позволить блокировать доступ невинных стран и их товаров к международному водному пути", сказал он.

По его словам, миссия "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив отличается от военной операции "Эпическая ярость", которую США начали 28 февраля.

"Миссия "Свобода" - "защита невинных коммерческих судов от иранской агрессии", - сказал министр и подчеркнул, что это "временная операция".

Он предупредил, что Иран столкнется с подавляющей огневой мощью США, если попытается сорвать миссию "Свобода".

По его словам, в рамках миссии проводится круглосуточное наблюдение за мирными коммерческими судами, за исключением иранских.

Он заявил, что США установили мощный купол над Ормузским проливом и отметил, что ожидает, что другие страны "активизируются" и помогут США открыть пролив.

Хегсет подчеркнул, что эта миссия также имеет гуманитарные цели, чтобы предотвратить дефицит для "самых бедных" людей в мире.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон Иран США Ормузский пролив Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2058 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов