Поиск

Хегсет заявил, что ВС США готовы возобновить боевые действия с Ираном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские военные готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Если Иран не готов выполнить свою часть сделки или заключить соглашение, то Министерство войны США находится в боевой готовности", - сказал он.

По его словам, в ходе начавшейся 4 мая миссии "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, происходит проверка на прочность режима прекращения огня.

Хегсет подчеркнул, что по мере продолжения перемирия между США и Ираном президент Дональд Трамп "сохраняет возможности и потенциал (...) для возобновления крупных боевых операций, если это потребуется".

"Мы надеемся, что этого не произойдет", - добавил министр.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Иран Дональд Трамп Ормузский пролив Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

 Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2062 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов