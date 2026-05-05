Хегсет заявил, что ВС США готовы возобновить боевые действия с Ираном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские военные готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Если Иран не готов выполнить свою часть сделки или заключить соглашение, то Министерство войны США находится в боевой готовности", - сказал он.

По его словам, в ходе начавшейся 4 мая миссии "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, происходит проверка на прочность режима прекращения огня.

Хегсет подчеркнул, что по мере продолжения перемирия между США и Ираном президент Дональд Трамп "сохраняет возможности и потенциал (...) для возобновления крупных боевых операций, если это потребуется".

"Мы надеемся, что этого не произойдет", - добавил министр.