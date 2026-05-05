Подготовка документов для выплаты Киеву кредита в 90 млрд евро подходит к завершению

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис заявил о "значительном прогрессе" в подготовке начала выплаты кредита ЕС для Украины в 90 млрд евро.

"Государства-члены одобрили Регламент о многолетней финансовой рамочной программе - последний незавершенный правовой акт, лежащий в основе пакета мер поддержки Украины, и Стратегию финансирования Украины. Комиссия ведет переговоры с украинскими властями для завершения работы над Меморандумом о взаимопонимании, определяющим условия финансирования", - сообщил еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

По его словам, завершение этой работы позволит осуществить первые выплаты в рамках макроэкономической финансовой помощи по кредиту для Украины.

"Мы координируем это с Международным валютным фондом для поддержки темпов реформ на Украине. Комиссия также работает с Украиной над завершением кредитного соглашения, которое должно вступить в силу до начала выплат", - добавил Домбровскис.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита в 90 млрд евро. Тогда совет пояснил, что это решение позволит Еврокомиссии начать выплаты во втором квартале 2026 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 29 апреля, заявила, что первый транш в 45 млрд евро в рамках кредита в 90 млрд евро будет выплачен Украине до конца текущего квартала.