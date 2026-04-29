Глава ЕК подтвердила платежи Украине по кредиту в 90 млрд евро во втором квартале

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что первый транш в 45 млрд евро в рамках кредита в 90 млрд евро будет выплачен Украине до конца текущего квартала.

"Весной мы заявили, что так или иначе предоставим кредит в размере 90 млрд евро. Теперь мы сдержали это обещание. Первый транш в 45 млрд евро на 2026 год мы выделим уже в этом квартале. Одна треть предназначена для бюджетных нужд, две трети - для обороны Украины", - сказала она.

"Первый пакет на оборонные меры будет предназначен для поставки беспилотников из Украины для Украины на сумму около 6 млрд евро", - добавила фон дер Ляйен.

Она заверила евродепутатов в продолжении поддержки Киева Евросоюзом.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита для Украины в 90 млрд евро. Тогда совет пояснил, что это решение позволит Еврокомиссии начать выплаты во втором квартале 2026 года.